Ennia eist ruim een miljard gulden van eigenaar Ansary

WILLEMSTAD – Ennia eist ruim een miljard gulden van haar baas, Hushang Ansary. Dat werd gisteren bekend in de rechtszaak tegen de 94-jarige eigenaar van Ennia.

De eis is aanmerkelijk hoger dan de eerdere 700 miljoen en later zelfs 845 miljoen die de Centrale Bank wilde hebben. Ansary en enkele medebestuurder worden beschuldigd van het bewust financieel leegtrekken van de Ennia. De Centrale Bank greep in 2018 in en stelde de verzekeraar onder curatele.

