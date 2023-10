Ennia ‘Schade’ en ‘Zorg’ boeken winst van 4.9 miljoen

WILLEMSTAD – Ennia Caribe Schade en Ennia Caribe Zorg hebben vorig jaar een gecombineerde winst geboekt van 4,9 miljoen gulden. Dat valt op te maken uit het jaarverslag 2022 en waarover ochtendkrant Èxtra vandaag schrijft. Ennia Schade boekte een winst van bijna 3,7 miljoen en Zorg schreef bijna 1,2 miljoen gulden winst bij.

De problematische Ennia Leven-tak ,die pensioenen onder zich houdt en leeggetrokken is door eigenaar Hushang Ansary, heeft al sinds 2016 geen jaarverslag uitgebracht, ondanks dat het onder toezicht staat van de Centrale Bank, die dat als eis stelt naar andere verzekeraars.

Slechtere cijfers

In het rapport wijst het nieuwe management van Ennia, aangesteld door de Centrale Bank en geleid door Dr. José Jardim als uitvoerend directeur, erop dat het herstel van Zorg en Schade dat na de pandemie in 2021 had moeten plaatsvinden, in 2022 met vier procent is gedaald.

Het rapport wijst ook op de ontwikkelingen op het gebied van sociale zorg die de zorgverzekeringsportefeuille negatief hebben beïnvloed, en er was een stijging in de bedrijfskosten. In hetzelfde rapport wordt gezegd dat de premies voor woningverzekeringen zijn blijven stijgen, wat te wijten is aan een toename van bouwprojecten.

In het jaarverslag van dit jaar bedroegen de premie-inkomsten voor ‘Schade’ en ‘Zorg’ respectievelijk 57 miljoen en 6,7 miljoen gulden. De uitgekeerde claims waren respectievelijk 24 miljoen en 3,5 miljoen gulden.