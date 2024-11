Politie en Justitie Ennia zaak: Gerecht benoemt deskundige voor waardebepaling Mullet Bay Dick Drayer 28-11-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft deze week een deskundige benoemd om de waarde van het terrein Mullet Bay op Sint Maarten vast te stellen. Greg Becker van Colliers International in de Verenigde Staten is aangesteld om onderzoek te doen naar de ‘fair value’ van het terrein op vier specifieke data: 31 december 2009, 2012, 2015 en 2018. Het onderzoek vindt plaats volgens de richtlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS 13).

De waarde van Mullet Bay is cruciaal in de zaak tussen Ennia en haar voormalige aandeelhouder Ansary en anderen, omdat deze bepaalt of dividenduitkeringen en andere betalingen vanuit Ennia naar haar aandeelhouder Ansary in lijn waren met de wettelijke en statutaire regels.

Het Hof oordeelde eerder dat de waarde van Mullet Bay in de jaarrekeningen van Ennia te hoog was ingeschat op basis van onvoldoende onderbouwde taxaties. Een juiste waardering is nodig om vast te stellen of en in welke mate er teveel is uitgekeerd en of deze bedragen terugbetaald moeten worden aan Ennia.

Onderzoeksopdracht

Het Hof heeft bepaald dat Greg Becker onafhankelijk zal werken en daarbij zorgdraagt voor transparantie, hoor en wederhoor. Het voorschot voor zijn onderzoek is begroot op 73.500 dollar. Dit bedrag moet door drie betrokken partijen, Hushang Ansary, Ralph Palm en Abdallah Andraous, elk voor een derde deel worden betaald vóór 10 december. Pas na ontvangst van het volledige bedrag kan het onderzoek starten. Als het voorschot niet toereikend blijkt, wordt het onderzoek opgeschort tot er aanvullende betalingen zijn gedaan.



De deskundige krijgt toegang tot diverse taxatierapporten en processtukken. Deze stukken, waaronder eerdere taxaties en relevante procesnotities, worden in het Engels aangeleverd door de betrokken partijen. De deskundige doet zelf aanvullend onderzoek, inclusief het bepalen van de omvang van het terrein aan de hand van kadastrale gegevens en een fysieke inspectie ter plaatse. Tijdens deze inspectie mogen partijen aanwezig zijn om opmerkingen te maken, die in het rapport worden meegenomen.

Het Hof heeft benadrukt dat de partijen wettelijk verplicht zijn hun medewerking te verlenen. Dit omvat tijdige betaling van het voorschot en het verstrekken van stukken en inlichtingen aan de deskundige. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen kan het onderzoek worden stopgezet, en kunnen daaruit nadelige gevolgen voortvloeien voor de betreffende partij.

Het rapport van de deskundige wordt binnen vier maanden na betaling van het voorschot verwacht. Voorafgaand aan de definitieve versie krijgen de partijen vier weken om te reageren op een concept. Het Hof heeft de zaak voorlopig verwezen naar 15 april 2025, in afwachting van het definitieve rapport.

IFRS 13

IFRS 13, oftewel de International Financial Reporting Standard 13, is een internationale richtlijn die helpt bij het bepalen van de fair value (reële waarde) van een object of verplichting, in dit geval Mullet Bay op Sint Maarten. De richtlijn is ontworpen om bedrijven en deskundigen wereldwijd op dezelfde manier naar waarde te laten kijken, zodat er eerlijk en transparant wordt gerapporteerd.

De reële waarde is de prijs die je zou ontvangen als je een object verkoopt, of die je zou betalen om een verplichting over te nemen, in een normale situatie op de markt.

IFRS 13 biedt drie manieren om de reële waarde te berekenen. De deskundige moet kijken naar vergelijkbare verkopen. Hij kijkt naar wat soortgelijke objecten in dezelfde markt kosten. Daarnaast kijkt hij naar toekomstige opbrengsten. Hij rekent uit wat een object in de toekomst kan opleveren. Dit wordt omgerekend naar wat dat vandaag waard zou zijn en de deskundige kijkt naar de vervangingskosten: Wat zou het kosten om iets vergelijkbaars te bouwen of te kopen.

