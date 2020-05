Enquête: “Liever Mc William behouden als Minister”

55 Gedeeld

Willemstad- Een enquête uitgevoerd door het bureau Linkels & Partners geeft aan dat een ruime meerderheid van respondenten Minister van Economische Zaken Giselle Mc William graag zag aanblijven.

De minister, die populairder bleek dan vooraf door velen gedacht, wordt conform interne afspraken bij de MAN deze week afgelost door voormalig minister Steven Martina. Saillant detail daarbij is dat Martina afgelopen weekend ook werd gekozen als nieuwe leider van de blauwe partij.

Gevraagd naar wie respondenten zouden kiezen als het gaat om een minister van Economische Zaken voor de komende periode, gaf 62% aan te kiezen voor Mc William, 27% voor Martina en 11% voor een andere kandidaat.

Illustratie: Linkels & Partners

Onder stemmers voor de blauwe partij liggen de meningen iets dichter bij elkaar: 52% heeft een voorkeur voor Mc William tegen 47% voor Martina. Hier kiest maar 1% voor een geheel andere partij.

Vergelijking

Een directe vergelijking tussen de beide kandidaten voor de post Economische Zaken in de enquête, die door 1128 respondenten werd ingevuld, pakt bepaald niet gunstig uit voor Martina.

Het grootste verschil tussen de kandidaten is te zien op de aspecten ‘Heeft voeling met het volk’ (Martina 24,3%, Mc William 75,7%), ‘Is energiek’ (Martina 24,7%, Mc William 75,3%) , ‘Is integer’ (Martina 25,6%, Mc. William 74,4%).

De kandidaten liggen, volgens de respondenten, het dichst bij elkaar als het gaat om het aspect ‘Heeft visie’. 515 respondenten (47%) vinden Martina de sterkste kandidaat op dit punt, terwijl 581 respondenten (53%) van mening is dat Mc William de sterkste kandiaat is.

Gepikeerd

De MAN zelf reageerde gepikeerd op de enquête. De partij stelde in een persverklaring niet om een meting te hebben gevraagd en haar eigen keuzes te maken als het gaat om de benoeming van haar bewindspersonen. Hoewel het partijbestuur enerzijds verklaarde zich niet te hebben verdiept in de enquête meende zij anderzijds wel kritiek te kunnen uiten op de manier waarop deze was opgezet en uitgevoerd.