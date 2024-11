Gezondheidszorg Entomoloog Seferina mag niet meer met pers spreken Dick Drayer 28-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gisette Seferina, Curaçao’s enige entomoloog en hoofd van het departement Infectieziektebestrijding (IZB), mag geen interviews meer geven over de uitbraak van dengue in gebieden zoals Zakitó. Dit is besloten door minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, die via secretaris-generaal Sharlon Melfor heeft laten weten dat Seferina als ambtenaar toestemming nodig heeft om met de pers te praten.

Het besluit volgt op een reeks interviews die Seferina de afgelopen weken gaf. Volgens Silvania is het niet strategisch verantwoord dat zij de pers te woord staat, omdat haar verklaringen kunnen worden verbonden aan haar functie binnen de overheid. Daarnaast zou dit een negatieve invloed kunnen hebben op een begeleidingstraject waarin Seferina zich bevindt.

Begeleidingstraject

Seferina zit sinds 19 maanden in een traject waarin haar toegang tot overheidsgebouwen al eerder werd beperkt. Ondanks deze situatie sprak zij onlangs met de pers en had ze afspraken voor verdere interviews. Het ministerie heeft nu geëist dat ze deze toezeggingen annuleert.

“Het is in haar eigen belang en dat van het proces dat deze interviews niet doorgaan,” aldus Melfor. Het ministerie benadrukt dat de beslissing is genomen om de situatie van Seferina en haar rol binnen de overheid niet verder te compliceren.

Teruggefloten

Ook in april werd Seferina teruggefloten door haar eigen ministerie, nadat ze onthuld had dat de Dengue uitbraak drie slachtoffers had gekost. Het ministerie wilde dat destijds onder de pet houden uit vrees voor negatieve gevolgen voor het toerisme.

