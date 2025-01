Nieuws Curaçao Erfpacht uitgifte voor toeristische ontwikkeling westelijk Zakitó Maarten Schakel 04-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het gebied ten westen van de lagune van Zakitó wordt ontwikkeld. In een advertentie maakt het ministerie van VVRP bekend dat er erfpacht wordt uitgegeven voor in totaal 78.050 vierkante meter. In het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) staat het gebied aangemerkt als ’toeristisch gebied’.

Het gaat om een gebied van in totaal zo’n 11 voetbalvelden groot, tussen de lagune van Zakitó, het strand van Parasassa, World Trade Center en het Royal Palm Resort.

Het ministerie schrijft “Het te ontwikkelen gebied heeft een eigen karakter en er wordt gezocht naar ontwikkelingsmogelijkheid waarbij samenhang met de omgeving en haar bebouwing van belang is.” Voor ontwikkelaars is een aanmeldtermijn van twee weken, van 3 tot 17 januari, bij Domeinbeheer.

Kritiek op eerdere plannen

De ontwikkeling van het gebied is op z’n minst saillant te noemen. Ten noorden van de lagune van Zakitó verrijzen een aantal woontorens die op veel kritiek kunnen rekenen. Volgens omwonenden verstoren de torens de omgeving, qua uitzicht, natuur en het karakter van de omgeving. Bovendien maken bewoners en betrokkenen zich zorgen dat ze binnenkort niet meer vrij kunnen recreëren in het wandel- en sportgebied rondom de lagune.

Al enkele jaren zijn er bovendien plannen voor een jachthaven in de lagune. Bij die plannen bestaat de angst dat het natuurlijk evenwicht in het mangroverijke gebied wordt verstoord.

