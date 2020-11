Ernstig gewonde vrouw na gasexplosie overleden in Colombia

24 Gedeeld

Foto Extra

Willemstad – De vrouw die vorige week ernstig gewond raakte bij een gasexplosie aan de Kaya Piano is in Colombia bezweken aan haar brandwonden.

Uit onderzoek is gebleken dat er opzet was in het spel. Huurders in haar huis hadden de gasslang losgetrokken na een fikse ruzie.

Toen de vrouw later niets vermoedend wierook aan wilde steken explodeerde de boel.

Beide huurders zijn aangehouden en zitten in voorlopige hechtenis.