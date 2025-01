Algemeen Ernstig zieke Gerard van den Tweel draagt leiding over Maarten Schakel 06-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gerard van den Tweel (81), bekend van de Van den Tweel supermarkten op Curaçao en Bonaire, nam deze maandag afscheid van zijn bedrijf. Na 56 jaar draagt hij de leiding over vanwege zijn gezondheid. Van den Tweel lijdt aan galwegkanker en is uitbehandeld.

“Het is een moeilijke beslissing, maar het is tijd om het stokje over te dragen,” zegt Van den Tweel. De overdracht vindt plaats tijdens het 120-jarig jubileum van het bedrijf. De nieuwe directeur wordt Roy de Ridder, die al negen jaar bij de organisatie werkt als financieel expert.

Van den Tweel blijft nog wel betrokken als voorzitter van de raad van commissarissen. “Zolang ik kan, blijf ik doorgaan,” voegt hij toe. Hij benadrukt dat hij nog steeds actief is. “Ik heb vandaag al vijf filialen bezocht en ben bezig met een nieuwjaarstournee. Iedereen wil me nog even zien.”

Het bedrijf, opgericht in 1905, begon als een levensmiddelenhandel en groeide uit tot een imperium met supermarkten, horecazaken en vastgoed. Van den Tweel bouwde het familiebedrijf uit tot een onderneming met 1300 medewerkers.

Van den Tweel wilde geen groots afscheid. “Maandag wordt er een schild onthuld bij een filiaal. Dat is genoeg voor mij,” zegt hij. In februari hoopt hij nog een afscheidsreceptie te geven, afhankelijk van zijn gezondheid. “Eerst maar eens horen hoe lang ik nog heb,” aldus Van den Tweel.

Verkoop in 2018

Gerard van den Tweel was tot 2018 eigenaar van vijf supermarkten op de ABC-eilanden: Van den Tweel Supermarkt in Zeelandia en Jan Thiel op Curaçao, op Bonaire Warehouse en Van Den Tweel en op Aruba Ling & Sons. In 2018 verkocht hij de supermarkten aan de Jamaicaanse supermarkt-ondernemer Gassan Azan.