Essar Group uit India heeft interesse voor overname Isla

WILLEMSTAD – De Essar Oil & Gas Exploration & Production uit India heeft belangstelling voor overname van de raffinaderij, de BOO-centrale en de olieterminal op Bullenbaai. Dat meldde de Èxtra gisteren en het Antilliaans Dagblad vandaag.

Essar deed in eerdere biddingrondes al mee, maar kreeg daarbij niet de voorkeur. Nu Corcbv is weggevallen, zou Essar in willen stappen volgens de twee ochtendkranten. Zij runnen onder andere een voormalige Shell raffinaderij in Engeland, waar destijds één miljard dollar voor is neergeteld. Het upgraden van de Isla-raffinaderij op Curaçao is geraamd op ruim twee miljard dollar.

