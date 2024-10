Cultuur en muziek Estudiantina Ensemble brengt Cubaanse klanken naar Curaçao Redactie 28-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Komende vrijdag, 1 november, geeft het Estudiantina Ensemble een bijzonder optreden in de Kathedraal van Doornen. Dit gerenommeerde ensemble, onder leiding van Ricardo Bekema, brengt de traditionele Cubaanse muziekstijlen zoals danzón, son, guaracha en bolero tot leven. Het concert op Curaçao is een van de laatste haltes van hun tournee, die eerder door Europa voerde en nu mede mogelijk wordt gemaakt door het Fonds voor de Podiumkunsten, met optredens in Suriname, Curaçao en Colombia.

De Estudiantina-muziektraditie, ontstaan uit de muzikale beweging van Cubaanse muziekstudenten, gaat bijna een eeuw terug en heeft diepe wortels in de traditionele Cubaanse muziek uit Oriente de Cuba. Met het ensemble wil Bekema deze muziekstijlen behouden en onder de aandacht brengen. Hij heeft hiervoor uitgebreid gestudeerd in Cuba en deelt nu zijn expertise en passie voor deze muziek wereldwijd via concerten, lezingen en workshops.

Op Curaçao treedt het ensemble op in een bijzondere setting, de Kathedraal van Doornen, onder de noemer Cathedral of Thorns by Night. Het ensemble bestaat uit een groep ervaren muzikanten, waaronder Ricardo Bekema (gitaar en zang), Eric Wijngaarde (percussie en zang), Carlos Francinet (percussie en zang), Heiko Ebner (trompet), Gerardo Rosales Rondon (timpani – pailas criollas), Leo Martis (tres), Ernesto Paz Rivero (bas), Randy Winterdal (bas) en Jan Boers (tres). Samen dragen zij ijverig bij aan het behoud en de internationale promotie van deze traditionele Cubaanse muziek.

