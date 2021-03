Eugene Rhuggenaath feliciteert Gilmar ‘Pik’ Pisas met verkiezingsoverwinning Curaçao

Scheidend premier Eugene Rhuggenaath heeft in een facebook boodschap het volk van Curaçao bedankt voor de steun die het gegeven heeft aan hem, het kabinet en zijn partij PAR in de afgelopen vier jaar. 11.788 mensen stemde op de gele partij, die daarmee vier zetels behaaldein het parlement, twee minder dan vier jaar terug.

De demissionaire premier zegt trots te zijn het land te hebben kunnen dienen. “Ik ben trots dat ik mijn belofte aan u waar heb kunnen maken; Een stabiele regering.”

Volgens Rhuggenaath heeft het land veel uitdagingen meegemaakt en was het niet gemakkelijk. “Maar ondanks dat bleef ik gefocust op mijn taak als leider; Het welzijn van een ieder op Curaçao en Curaçao als land.”

Daarin heeft niets hem gehinderd om zijn werk met liefde en doorzettingsvermogen te doen. “De fundering voor Curaçao heb ik kunnen leggen en ik had graag de kans gehad om het werk te kunnen maken”, aldus de demissionaire premier.

Rhuggenaath zegt dat het volk beslist en dat het volk dat in de verkiezingen ook heeft gedaan. “Ik respecteer deze beslissing. Wij leven in een levende democratie. Tijdens de verkiezingen was er een grote opkomst en ik ben dan ook blij te zien hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van hun recht.”

De demissionaire premier feliciteert Gilmar “Pik” Pisas met de overwinning van zijn partij en wenst hem het allerbeste in zijn functie.

Knops

Ook staatssecretaris Raymond feliciteert de winnaars en met name de MFK met hun overwinning. “Ik heb inmiddels contact gehad met de heer Pisas en de gouverneur. In die gesprekken heb ik aangegeven dat ik reken op een voortzetting van de goede samenwerking zoals ik die ook in de afgelopen jaren met de regering gehad hebben.”

Knops zegt contact te hebben gehad met premier Rhuggenaath en heeft hem ook bedankt voor de uitstekende samenwerking en zijn leiderschap.