Ex-covidpatiënten die nog steeds positief testen mogen Curaçao binnen

Mensen die voorheen covid hebben gehad en om die reden nog steeds positief reageren op een PCR test, kunnen toch naar Curaçao afreizen.

Voorwaarde is dat deze passagiers een negatieve antigeentest aan kunnen tonen die niet ouder is dan 24 uur.

Daarnaast dient nog wel een recente PCR-test te worden overleg of een verklaring van de lokale gezondheidsautoriteiten waarin vermeld staat welke periode de betreffende persoon besmet was en dat die nu niet meer geïnfecteerd is.

Passagiers die op dit protocol binnenkomen hoeven de verplichte antigeentest drie dagen na aankomst op Curaçao niet te ondergaan. Die is alleen voor passagiers die met een negatieve PVR-test binnenkomen.