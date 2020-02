17 Gedeeld

Willemstad – Sherwin Josepha moet zich onder behandeling van een psycholoog stellen. Ook moet de ex-minister zich melden bij de reclassering. Vrijdag kreeg hij 8 maanden voorwaardelijk en 40 uur taakstraf in de vorm van lessen agressiebeheersing.

Josepha stond terecht op verdenking van mishandeling van zijn partner en vernieling van haar huis. Hij was in 2013 minister van Sociale Zaken voor Pueblo Soberano in het kabinet van Daniel Hodge.