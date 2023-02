Ex-officemanager op Curaçao steelt half miljoen gulden om te gokken

WILLEMSTAD – De ex-officemanager van het Vrijwilligers Korps Curaçao, VKC, is vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan tien voorwaardelijk. De voormalige penningmeester had ruim een half miljoen gulden in bijna driehonderd overschrijvingen, geboekt naar zijn eigen rekening.

De 44-jarige man C.B. deed dat om zijn gokverslaving te kunnen financieren. Volgens de rechter was het kwalijk dat hij het vertrouwen van de organisatie en de gemeenschap had geschonden en kwam daarmee tot een hogere straf dan geëist.

Rekeningnummers

Als officemanager moest de man betalingen voorbereiden en invoeren aan crediteuren van het VKC. Bij het verwerken van deze betalingen wijzigde hij echter het rekeningnummer van de crediteuren in zijn eigen bankrekening of die van een vriendin van hem. Door alle andere gegevens wel correct in te voeren leek het alsof hij het geld gewoon verstuurde naar de betreffende crediteuren.

Als een van de crediteuren verhaal kwam halen over bedragen die niet waren overgemaakt, dan kwamen deze vragen ook bij hem terecht. Hij boekte in veel gevallen een deel van het verschuldigde bedrag over van zijn eigen rekening om te voorkomen dat de organisatie achter zijn handelswijze kwam.

Dat hield de man lang vol tot hij een keer onzorgvuldig was bij het versturen van een e-mail. Een van de crediteuren had navraag gedaan waarom het geld werd overgeboekt vanaf zijn privérekening en niet vanaf de rekening van het VKC.

Toen de officemanager een e-mail wilde sturen naar de medewerker van de crediteur klikte hij verkeerd en verstuurde zo zijn mail naar een collega van het VKC die dezelfde achternaam had als de crediteur.

De VKC startte hierna direct een intern onderzoek en kwam er zo achter dat de officemanager bijna 550 duizend gulden had gestolen van de organisatie. De man gaf toe het geld te hebben gestolen van het VKC. Hij deed dit naar eigen zeggen om de ‘vervelende financiële situatie’ op te lossen waar hij in zat. De rechter ging daar niet in mee, want volgens hem was duidelijk dat hij het geld gebruikte om te kunnen gokken.

Valse factuur

Naast de vervalste transacties bleek tijdens de rechtszaak dat de man ook een valse factuur had ingediend. Hij was bij autodealer, Crown Automotives, geweest om een offerte op te laten maken. De bovenzijde van de offerte had hij eraf geknipt om te verhullen dat het om een offerte ging. In plaats daarvan plaatste hij een ander briefhoofd van het bedrijf boven de offerte en maakte hier een kopie van.

Bij het controleren van dit document zag men al snel dat er iets niet klopte. Zo stond aan de bovenkant van de brief dat het om een factuur ging en aan de onderzijde van de brief dat het om een offerte ging. Daarnaast stond in de vervalste factuur dat de prijzen geschat waren, iets wat op een daadwerkelijke factuur van het bedrijf nooit zou staan.