Politie en Justitie Ex-politieagent Mariano opnieuw vrijgesproken van diefstal 600 Kilo cocaïne wegens gebrek aan bewijs Redactie 2024-03-26 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – het Hof van Beroep heeft de voormalige politieagent Mariens Mariano vrijgesproken van de diefstal van 600 kilo cocaïne uit politiebewaring. Deze beslissing volgt op een eerdere vrijspraak in eerste aanleg, waarbij Mariano en zijn medeverdachten al waren vrijgesproken voor deze specifieke beschuldiging. Het enige waarvoor Mariano is veroordeeld, is de invoer van 340 kilo cocaïne in september 2018, waarvoor hij een gevangenisstraf van zes jaar kreeg opgelegd.

De zaak, bekend onder de naam Inex 2.0, draaide om de mysterieuze verdwijning van 600 kilo cocaïne uit politieopslag, waarvoor nooit iemand verantwoordelijk is gesteld. Het Openbaar Ministerie had specifiek hoger beroep aangetekend tegen Mariano betreffende de diefstal van deze partij drugs, gebaseerd op verklaringen van anonieme getuigen die hem als het brein achter de diefstal aanwezen.

Desondanks heeft het Hof van Beroep geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om Mariano te verbinden aan de diefstal van de 600 kilo cocaïne. Anonieme getuigenverklaringen en afgeluisterde gesprekken leverden geen concreet bewijs op tegen Mariano. Zelfs berichten uitgewisseld met zijn partner, waarin werd gerefereerd aan onduidelijke acties, waren niet specifiek genoeg om als bewijs voor de beschuldigingen te dienen.

In zijn verdediging benadrukte advocaat Athena Sulvaran het gebrek aan concrete bewijzen en de onbetrouwbaarheid van de anonieme getuigenverklaringen. Het Hof van Beroep heeft deze argumenten overgenomen en geoordeeld dat de anonieme getuigen niet voldoende geloofwaardigheid bieden om als basis voor een veroordeling te dienen.