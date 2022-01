Ex-politieman aangehouden in Nederland voor drugsroof politiebureau Curaçao

1 Delen

WILLEMSTAD – Een Curaçaose ex-politieman is in Nederland aangehouden in verband met de drugsroof uit politiebureau Rio Canario in 2018. Dat maakt het OM vandaag bekend.

Nadat er in december verschillende aanhoudingen werden verricht op Curaçao, zijn er op 18 en 22 januari ook arrestaties verricht in Nederland. Twee mannen van 27 en 33 jaar oud zijn aangehouden met de bedoeling hen over te leveren naar Curaçao. Een van hen is de ex-politieman.

De drie verdachten die in december in Curacao werden aangehouden, bevinden zich nog in voorlopige hechtenis in de SDKK. Het onderzoeksteam en het Openbaar Ministerie gaan er vanuit met de aanhouding van de oud KPC-politieman het brein achter de inbraak in hechtenis te hebben genomen.

