Ex-tbs’er Jamel Lomp bekent dodelijke steekpartij in Haagse supermarkt: “Ik wilde wraak nemen”

De op Curaçao geboren ex-tbs’er, Jamel Lomp, heeft vandaag tijdens de eerste zitting inzake de dodelijke steekpartij in een Haagse supermarkt in juni, een verklaring afgelegd. Hij gaf toe de 36-jarige Antoneta Gjokja in een Albert Heijn in Den Haag te hebben doodgestoken. Lomp motiveerde zijn daad door “wraak” te willen nemen vanwege eerdere vervelende ervaringen bij andere AH-filialen.

In de Haagse rechtbank verklaarde Lomp dat hij de supermarkt betrad om ‘een blikje sinas’ te kopen. “Het schoot mij plotseling te binnen dat ik iets moest regelen”, verklaarde hij. “Ik vroeg een medewerker om een mes, opende de verpakking en liep naar de bakkerij-afdeling. Het slachtoffer stond volgens hem op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.” Lomp bekende de dader te zijn na zijn arrestatie. Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat hij Gjokja bewust als doelwit heeft uitgekozen.

Jamel Lomp is geen onbekende van de autoriteiten. In de vroege jaren ’90 kreeg hij in Nederland een celstraf van tien jaar plus tbs voor poging tot moord en afpersing. Na zijn vlucht naar het Verenigd Koninkrijk werd hij veroordeeld voor bedreiging en zware mishandeling en als een ‘ernstig gevaar voor de samenleving’ beschouwd. Via Nederland kwam Lomp in Curaçao terecht, waar hij opnieuw met de justitie in aanraking kwam en opnieuw tbs opgelegd kreeg. In Nederland werd hij onlangs, voor de dodelijke steekpartij, nog veroordeeld voor bedreiging.