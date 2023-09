Ex-vrouw van Hugo Chavez benoemd tot Venezolaans diplomaat op consulaat in Curaçao

Marisabel Rodríguez, voormalige echtgenote van Hugo Chávez, krijgt een hoge functie op het Venezolaanse Consulaat in Curaçao. De voormalige first lady wordt eersteklas Consul-Generaal ad interim.

Die positie is net achter de huidige consul Marisol Gutiérrez de Almeida, de zus van de president van het Hooggerechtshof, Gladys Gutiérrez. Zij is al Consul-Generaal van Venezuela op Curaçao sinds 2015.

De exacte datum waarop Rodríguez in Curaçao aankomt is nog niet bekend. De aankondiging komt op een moment waarop de betrekkingen tussen Venezuela en Curaçao worden hersteld, te midden van de groeiende handels- en luchtactiviteiten tussen de twee landen na de heropening van de grenzen op 3 april.

Rodriguez is altijd trouw gebleven aan de erfenis van Hugo Chávez en beschouwt zichzelf als ‘een communicator in dienst van de diplomatie’, na het vervullen van communicatie- en diplomatieke functies in Turkije, waarvan de regering nauwe banden onderhoudt met de regering van Maduro.