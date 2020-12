Examens, toetsen en proefwerken afgelast

Willemstad – Alle examens, toetsen en proefwerken die voor vandaag gepland staan, zijn geannuleerd. Dat is in overleg gebeurd met de Inspectie van Onderwijs. Reden is de stroomuitval van 7 december en gisteren.

Volgens het ministerie van Onderwijs hebben veel leerlingen niet goed kunnen leren voor het examen. De leerlingen moeten vandaag wel gewoon naar school komen. Het toets-uur wordt dan een studie-uur.

Later vandaag maakt het ministerie bekend op welke dag en welk tijdstip voor de Kerstvakantie de toetsen of examens ingehaald kunnen worden.

