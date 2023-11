Exclusieve Local Deal bij Bonaire Resorts |Advertentie

Bij Bonaire Resorts hebben we nu een unieke deal; 30% korting op een verblijf voor bewoners van de ABC-eilanden. Ideaal wanneer je je vrienden of familie wilt bezoeken! Deze korting is alleen per mail via [email protected] te boeken en we vragen om een lokaal ID (Aruba, Bonaire of Curacao) bij het reserveren. Deze korting is geldig op alle appartementen tot 17 december. Boek jouw vakantie vóór 30 november en geniet van dit voordeel!

Onze deal in het kort:

30% korting op een verblijf

Exclusief voor bewoners van de ABC-eilanden

Alleen per mail te boeken

Geldig op alle appartementen tot 17 december

Heerlijk genieten op Bonaire

Op ons luxe resort kunt u verblijven in een stijlvol appartement of penthouse. Onze appartementen zijn geschikt voor maximaal 6 personen en beschikken over een balkon waar u heerlijk kunt genieten van het prachtige uitzicht. In onze luxe penthouses kunt u met maximaal 8 personen verblijven. Deze beschikken naast een balkon ook over een dakterras en een ligbad. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van ons zwembad met zandstrand en gezellige poolbar. Wij verhuren tevens auto’s om het eiland te verkennen en hebben een eigen duikschool. Ideaal wanneer u de schitterende onderwaterwereld van Bonaire wilt ontdekken! Mogen wij u ook verwelkomen op ons luxe resort?