Expeditie naar de Saba Bank om Tijgerhaai

Tiger shark | Photo credit © Jarrett Corke WWF-Canada ( all rights reserved)

Komende maand augustus gaat een team onderzoekers naar de Saba Bank om de levenscyclus van de tijgerhaai te onderzoeken. De onderzoekers zullen de migratieroutes van de haai bestuderen. Ze willen onder meer weten waar en wanneer de tijgerhaai zich voortplant. Doel is om de vissen beter te kunnen beschermen, zowel binnen het Yarari zeezoogdier- en haaienreservaat in het Caribisch Nederlands gebied, als daarbuiten.

In 2016, zijn de Saba Conservation Foundation, de Nature Foundation St. Maarten, en Sharks for Kids gaan samenwerken tijdens het Save our Sharks Project. Dat werd gefinancierd door de Nationale Postcode Lotterij in Nederland.

Sinds die tijd, is gestart met het aanbrengen van satellietzendertjes (tags) aan tijgerhaaien bij de Saba Bank en rondom Sint-Maarten. Door dit onderzoek weten we nu dat tijgerhaaien in de Caribisch Nederlandse wateren rond deze eilanden voorkomen, en dat de meerderheid van deze haaien seksueel volwassen vrouwenhaaien zijn.

Broedgebied

Gedurende de aankomende expeditie willen de onderzoekers niet alleen meer tijgerhaaien voorzien van een tag, maar ook hun bewegingen volgen om zodoende hun levenscyclus in kaart te brengen. Maar ook gaan ze onderzoeken of er pups in de buik van de zwangere tijgerhaaien zijn en hoe groot deze zijn. Dit zal helpen bepalen of de Saba Bank een broedgebied is voor de tijgerhaaien.

De onderzoekers willen ook weten waar deze haaien naar toe migreren. Daarmee kan het belang van het Yarari zeezoogdier- en haaienreservaat beter begrijpen worden. Het Yarari Reservaat werd op 1 september 2015 opgericht, en beschermt zeezoogdieren, haaien en roggen in de wateren van Bonaire, Saba, en sinds september 2018, Sint-Eustatius.

Samenwerking is volgens de onderzoekers noodzakelijk, niet alleen tussen de zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied, maar ook tussen de eilanden in het Caribisch gebied als geheel. Daarmee kunnen deze essentiële soorten en ecosystemen beter beschermd en behouden blijven. Met dit doel is onlangs de Caribbean Shark Coalitie gevormd.

Dag van de Natuurbescherming

Vandaag, op 28 juli is het de Internationale Dag van de Natuurbescherming. Daarbij wordt stilgestaan bij de overtuiging dat een gezonde omgeving de basis is voor een stabiele en gezonde samenleving. Dit houdt volgens de onderzoekers ook een gezonde oceaan in, die afhankelijk is van haaien.

Haaien zijn grote roofdieren aan de top van de voedselketen die een belangrijke rol hebben in het in standhouden van de mariene ecosystemen. Haaien helpen om hun prooidierpopulatie gezond te houden door de zwakke prooidieren op te eten en daarbij ook hun verspreiding in het gebied beïnvloeden, aldus de onderzoekers. In gezonde oceanen, helpen haaien om een stabiele visstand en gezonde koraalriffen en zeegrasbedden te behouden, dit is belangrijk voor de visserij en de economie van de eilanden.

De Tijgerhaai Onderzoek Expeditie wordt gecoördineerd door de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA.

