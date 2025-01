Economie Experts bespreken duurzame economie voor Caribische eilanden Dick Drayer 30-01-2025 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Tijdens het evenement Taking the Reins: Aruba, Curaçao, and Sint Maarten – Driving Their Economic Future in Philipsburg hebben economische experts uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten de duurzame economische toekomst van de drie eilanden besproken.

Dat gebeurde onder de vlag van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), de opvolger van COHO, het ontwikkelingsprogramma dat Nederland startte op basis van de coronasteun aan de eilanden.

Lennard Nijenhuis van de Tijdelijke Werkorganisatie lichtte toe dat het evenement gebruikmaakt van het Small Island Developing States (SIDS)-raamwerk. Dit internationaal erkende kader helpt eilandstaten bij het versterken van hun economieën. “Het biedt een gedeelde visie en aanpak voor veerkrachtige economieën. De komende dagen richten we ons op het versterken van partnerschappen en het stimuleren van innovatieve ideeën. We streven naar een gezamenlijke verklaring met concrete vervolgstappen,” aldus Nijenhuis.

Gastvrouwe, minister Grisha Heyliger-Marten benadrukte dat feitelijke data essentieel zijn voor economische besluitvorming. “Beslissingen moeten gebaseerd zijn op feiten en niet op aannames. We moeten verder kijken dan de politiek en maatregelen nemen die de toekomst van onze bevolking ondersteunen,” aldus de minister.