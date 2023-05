Explosie treft Suri-Change in Amsterdam opnieuw, politie onderzoekt connectie

AMSTERDAM – Een explosie heeft in de vroege ochtenduren van vrijdag een Surinaams wisselkantoor, Suri-Change, aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost getroffen. Er zijn geen gewonden gevallen en er zijn nog geen arrestaties verricht. Dit is de vierde explosie die vestigingen van dit bedrijf in Amsterdam treffen, na eerdere incidenten op dinsdag en woensdag.

De politie onderzoekt actief of er een connectie bestaat tussen de vier explosies, volgens een politiewoordvoerster. Eerdere incidenten raakten drie andere Amsterdamse vestigingen van Suri-Change. Tot nu toe zijn er in het onderzoek naar deze explosies nog geen arrestaties verricht.

Het wisselkantoor Suri-Change kwam recentelijk in het nieuws doordat vijf mensen op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon gearresteerd werden. Ze werden verdacht van betrokkenheid bij grootschalig ondergronds bankieren en het witwassen van geld dat vermoedelijk afkomstig is uit de cocaïnehandel.

Het lopende onderzoek focust op de criminele geldstromen die vermoedelijk via Suri-Change verlopen. Een van de verdachten zou gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk dat actief is in Nederland, Slowakije en Suriname.