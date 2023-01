AMSTERDAM – Nederlanders hebben zich in 2022 vaker op vakanties georiënteerd dan in 2019. Vooral thema’s als kamperen, all-inclusive en roadtrip zijn populair. Ook is er een explosieve groei in online zoekopdrachten voor vakanties naar Curaçao.

Dat blijkt uit onderzoek dat Vakantiebeurs heeft laten uitvoeren naar het online zoekgedrag van consumenten rondom vakanties. Het Caribisch gebied is volgens Marleen Rompen, beursmanager Vakantiebeurs in opmars is.

De uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op de 52e editie van Vakantiebeurs die van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari plaatsvindt in Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht.

Explosief

Een verrassende bestemming in de top vijf van populairste vakantiebestemmingen is Curaçao op plaats vier. Met een groei in zoekvolume van bijna 400 procent ten opzichte van 2019 is Curaçao met recht populair te noemen.

Het eiland werd gedurende de coronaperiode door Nederlanders als veilige keuze voor een vakantie gezien, wat de groei in populariteit ten opzichte van 2019 zou kunnen verklaren. Andere bekende vakantiebestemmingen in de top vijf zijn Spanje (1), Griekenland (2) en Turkije (3).

Themavakanties

Nederlandse consumenten kiezen steeds vaker op basis van thema hun vakantie zoals adults-only, all-inclusive of roadtrip. De bestemming van de vakantie is hierin minder belangrijk geworden. Zo blijft kamperen ook na corona onverminderd populair en is het zoekgedrag rondom termen als ‘kamperen’ en ‘camping’ vervijfvoudigd.

Ook opvallend is dat Nederlanders anderhalf keer zo vaak online naar all-inclusive vakanties zoeken. Andere populaire thema’s zijn het maken van een roadtrip met een groei van 52 procent en het boeken van een adults-only vakantie wat met een derde is gegroeid ten opzichte van 2019. Last minute vakanties zijn ook populairder geworden met een groei van 43 procent.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Red Online Marketing in opdracht van Vakantiebeurs. De data uit dit onderzoek zijn vergaard door het online zoekgedrag van 2022 te vergelijken met het zoekgedrag in 2019 en de trends in het zoekgedrag van 2022 te vergelijken met 2021 voor de Nederlandse markt.

Bron, beeld en infographic: Vakantiebeurs/Red Online Marketing