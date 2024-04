Explosieve stijging Dengue op CuraÃ§ao noodzaakt tot extra maatregelen

Gezondheidszorg Explosieve stijging Dengue op Curaçao noodzaakt tot extra maatregelen Redactie 2024-04-05 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao wordt geconfronteerd met een opmerkelijke en explosieve stijging van het aantal dengue gevallen. In 2023 werden slechts 11 gevallen bevestigd, maar alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar is dit aantal gestegen naar 528 gevallen, waarvan 229 officieel zijn bevestigd.

Deze toename, die samenvalt met de droge periode, wordt als ‘ongebruikelijk’ beschouwd en wijst mogelijk op de invloed van klimaatverandering en de aanpassing van de Aedes aegypti-mug.

Als reactie op deze alarmerende ontwikkeling heeft de regering van Curaçao, in samenwerking met vrijwilligersgroepen, besloten extra schoonmaakmaatregelen te nemen om de verspreiding van dengue tegen te gaan.

Het doel is om zoveel mogelijk broedplaatsen van muggen te elimineren. Minister-president Gilmar Pisas benadrukt dat, hoewel er geen sprake is van een crisis, de situatie zeer serieus genomen moet worden.

In de ziekenhuizen is de impact van de ziekte merkbaar, met 73 patiënten die zijn opgenomen in het CMC, waaronder 24 jonger dan 20 jaar en 17 ouder dan 64 jaar. Ook zijn 15 toeristen opgenomen voor behandeling, en zijn er drie patiënten in de leeftijdsgroep 20-40 jaar overleden.

Om de bevolking te beschermen, worden inwoners aangespoord om preventieve maatregelen te nemen zoals het opruimen of verwijderen van potentiële broedplaatsen zoals emmers, autobanden en plantenbakken. Daarnaast wordt aangeraden om beschermende kleding te dragen en insectenspray te gebruiken.

Het nationale actieplan omvat naast schoonmaakacties ook een informatiecampagne om het bewustzijn te vergroten. “Er is geen crisis, maar we moeten de oorlog verklaren aan dengue,” voegt Melissa Arias, hoofd van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz), toe. Deze gezamenlijke inspanning onderstreept de cruciale samenwerking met de bevolking om dengue onder controle te houden.

Er wordt niet meer gespoten tegen de muggen om het ecosysteem niet te schaden en omdat dit geen effect heeft op larven en eitjes. De gemeenschap wordt daarom aangemoedigd om actief deel te nemen aan het nationale actieplan, door broedplaatsen te elimineren en zich bewust te zijn van de risico’s en preventiemethoden van dengue en vergelijkbare ziekten zoals zika en chikungunya.