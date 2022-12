Expositie Lus riba Nanzi op 10 december in Bloemhof

WILLEMSTAD – Zaterdag 10 december opent Lus riba Nanzi, een groepsexpositie gewijd aan een legendarisch personage uit de Curaçaose orale literatuur, Kompa Nanzi. De opening vindt plaats vanaf 10.30 uur bij Landhuis Bloemhof. Ook het literaire café van Bloemhof op 15 december staat in het teken van dit wonderlijke wezentje.

Voor deze themaexpositie heeft Bloemhof Curaçaose kunstenaars gevraagd om in een kunstwerk uit te beelden wat Nanzi voor hun betekent. Zestien kunstenaars hebben hier gehoor aan gegeven, waaronder Annemieke Dicke, Giovanni Abath en Tayenne Winklaar. Deze kunstenaars leverden schilderijen, installaties en mixed media kunstwerken aan.

Bloemhof noemt de expositie een groeiexpositie, geheel in de aard van het onvoorspelbare van Kompa Nanzi. Kunstenaars die alsnog geïnspireerd raken, kunnen hun bijdrage nog aanleveren.

Mondi Magiko en Literair Café

Het idee om licht te werpen op Kompa Nanzi is eigenlijk al in 2020 geboren, maar door de verschillende lockdowns en avondklokken, heeft Bloemhof de plannen steeds moeten opschuiven.

Het Landhuis wil het jaar op een vrolijke manier met iedereen op Curaçao afsluiten. Naast de expositie, gaan de feeërieke lichtjes in de tuin ook aan. Mondi Mágiko is terug vanaf morgen, 8 december met de Nanzi edition. Net als in 2019 is het ontwerp in handen van Giovanni Abath met het enthousiaste team van Kara Productions. Mondi Mágiko is elke vrijdag, zaterdag en zondag van 18.00 uur tot 22.00 uur open voor het publiek.

De expositie Lus riba Nanzi is te zien tot en met 7 januari.