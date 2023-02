Expositie oorlogsheld George Maduro geopend

LEIDSCHENDAM – Gisteren is de expositie ‘George Maduro oorlogsheld van Curaçao’ geopend. Hij werd geboren op Curaçao en is de enige Caribische Nederlander aan wie de Militaire Willems-Orde is toegekend.

De expositie is vanaf 24 februari tot en met 10 mei te zien op Buitengoed Dorrepaal in Leidschendam-Voorburg. Dat is de plek waar George Maduro slim en moedig handelde in de meidagen van 1940.

“De morele keuzes die George Maduro maakte in zijn strijd voor vrijheid zijn ook in 2023 nog een inspirerend voorbeeld voor jong en oud”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Op de expositie is onder meer een korte film over het leven van Maduro te zien en kunnen bezoekers in zijn voetsporen treden tot in de kelder van Dorrepaal. Er is een speciaal programma voor schoolklassen.

Geschiedenis

George John Lionel Maduro werd op 15 juli 1916 op Curaçao geboren. Hij brengt zijn jeugd door op Curaçao. George was de oudste en enige zoon, naast zijn zus Sybil, in het Sefardisch-Joods gezin van Joshua en Rebecca Maduro.

Op zijn tiende vertrekt George naar Nederland. Na zijn middelbare school gaat hij rechten studeren in Leiden waar hij tijdens de Duitse inval in 1940 woont.

Hij wordt opgeroepen in het leger en oogst veel bewondering wanneer hij in de meidagen van 1940 voorkomt dat de Duitse bezetters Villa Leeuwenberg (het huidige Buitengoed Dorrepaal) vlakbij vliegveld Ypenburg innemen waardoor Den Haag niet onmiddellijk kan worden bezet.

Dit is een van de factoren die bepalend is waarom de toenmalige regering en de Koninklijke familie de tijd krijgen om te vluchten naar Engeland.

Na de Nederlandse capitulatie komt hij als krijgsgevangene in de beruchte gevangenis ‘het Oranjehotel’ in Scheveningen terecht. Na zijn vrijlating gaat George in het verzet.

Uiteindelijk besluit hij te vluchten naar Engeland, maar hij wordt verraden en gevangengezet in Saarbrücken. In november 1944 wordt hij overgebracht naar concentratiekamp Dachau, waar hij in februari 1945 aan vlektyfus overlijdt.

Expositie

De expositie is ontwikkeld op Curaçao en daar eerder tentoongesteld in 2016 ter ere van de 100ste geboortedag van George Maduro. De tentoonstelling in Dorrepaal kwam tot stand in samenwerking tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg, Stichting de Cultuur Kameleon en zorginstelling Middin.