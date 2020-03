Expositie oorlogsheld George Maduro

59 Gedeeld

Leidschendam – Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar vrijheid is er een expositie over oorlogsheld George Maduro in Leidschendam. Precies op de plek waar Maduro slim en moedig handelde tijdens de meidagen in 1940.

De expositie gaat over George Maduro, zijn heldendaad in de oorlog en zijn verdere leven. Maduro werd in 1916 geboren in Curaçao en kwam uit een Joodse familie. Op 28-jarige leeftijd komt hij om in het concentratiekamp van Dachau.

De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk en is gratis. Locatie: Buitengoed Dorrepaal in Leidschendam.