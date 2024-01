Extra concert Roy en Elmer Louis bij Kathedraal van Doornen

WILLEMSTAD – Te midden van de carnavalsgekte en tumba-vieringen in Willemstad, hebben de broers Roy en Elmer Louis besloten een extra concert te geven op zondag 4 februari, naast hun al geplande optreden op vrijdag 2 februari. Beide concerten vinden plaats bij de Kathedraal van Doornen ter ere van het 4-jarig bestaan van dit bijzondere project.

De broers Roy (gitarist) en Elmer Louis (percussionist) treden dit weekend twee keer op bij de Kathedraal van Doornen in Willemstad. De vraag naar kaarten voor hun oorspronkelijke concert op vrijdag 2 februari was zo groot, dat er een extra optreden is ingepland voor zondag 4 februari. Deze concerten zijn niet alleen ter viering van het vierjarig bestaan van de Kathedraal van Doornen, maar dienen ook als fondsenwerving voor het onderhoud ervan.

De muzikale formatie van de broers voor deze avonden bestaat uit Chris Wallé op keyboards, Laverne LeBlanc op drums, Rensley Pinedo op basgitaar, en Tirza Andrade als zangeres. Roy Louis beschrijft hun repertoire als “The heart of Latin music, the sophistication of jazz and the fire of rock”.

Het extra concert biedt fans van de Louis broers en liefhebbers van diverse muziekgenres een unieke kans om te genieten van een bijzondere avond vol muziek en cultuur op een iconische locatie in Willemstad.