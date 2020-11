Èxtra meldt tweede coronadode op Curaçao

Een tweede coronapatiënt is overleden in het CMC. Dat meldt ochtendkrant de Èxtra, die zich baseert op bronnen binnen het ziekenhuis.

In maart overleed de eerste coronapatiënt op Curaçao, een Nederlandse toerist. De dood van de Bonairiaanse huisarts Michael Hermelijn vorige maand in het CMC is opgenomen in de Bonairiaanse statistieken.

In totaal zijn sinds gisteren vanaf het begin van de coronacrisis 1000 mensen positief getest, van wie 722 zijn hersteld. Op dit moment zitten er nog 276 besmette patiënten in isolatie.