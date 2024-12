Algemeen Extra twee miljoen voor aankoop nieuwe bussen ABC Dick Drayer 17-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ondanks een tekort van 1,2 miljoen gulden op de exploitatiebegroting, heeft de regering van Curaçao twee miljoen gulden extra vrijgemaakt voor de aankoop van vijf nieuwe bussen voor het ABC Busbedrijf. Hiermee wordt in 2025 de busvloot uitgebreid met tien nieuwe voertuigen, zo maakte minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, bekend in het parlement.

De eerste vijf bussen, waarvan vier grote en één middelgrote, worden in januari verwacht. Ze waren aanvankelijk gepland voor november, maar de levering liep vertraging op. De nieuwe bussen zijn voorzien van airconditioning om het probleem van hitte voor passagiers en chauffeurs te verlichten.

Volgens John Cijntje, directeur van het ABC Busbedrijf, waren deze bussen niet oorspronkelijk begroot, maar is het noodzakelijke proces gevolgd om ze toch te kunnen aanschaffen. De voertuigen rijden op fossiele brandstof, maar gebruiken de schonere Euro 5-diesel, momenteel de minst schadelijke brandstof op Curaçao.

De grote bussen hebben een capaciteit van vijftig passagiers en zijn uitgerust met een kneel-functie, een mechanisme waarbij de bus aan één zijde kan zakken om de instaphoogte te verlagen. De middelgrote bus, met plaats voor dertig passagiers, is het eerste type op Curaçao zonder instaptreden en met een lage vloer, wat toegankelijkheid verbetert. Bovendien is de motor van deze bus achterin geplaatst, wat ergonomischer is voor chauffeurs doordat er geen hitteprobleem bij de bestuurdersstoel ontstaat.

ABC Busbedrijf hoopt in de toekomst nog eens drie miljoen gulden aan investeringssubsidie te ontvangen voor de aanschaf van negen extra middelgrote bussen. Voor nu is gekozen voor een injectie van twee miljoen gulden voor vijf bussen.

Financieel tekort

Ondanks de investeringen blijft de financiële situatie van het bedrijf zorgwekkend. Minister Cooper meldde dat ABC Busbedrijf hem heeft geïnformeerd over een tekort van 1,2 miljoen gulden op de exploitatiebegroting. Hij gaf aan dat er op korte termijn geen oplossing is, aangezien de begroting voor 2025 al in behandeling is. “We zullen moeten afwachten hoe dit probleem wordt aangepakt,” aldus Cooper.

