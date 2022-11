Extreme regen afgelopen nacht zorgen voor veel problemen op Bonaire

KRALENDIJK – Heftige regen en onweer hebben de afgelopen nacht voor problemen gezorgd bij veel huishoudens op Bonaire. Huizen liepen onder water en stroom viel uit.

Waarnemend Gezaghebber Nolly Oleana besloot vanmorgen alle kinderopvang en scholen te sluiten vandaag. “Ik wil iedereen verzoeken, als u in staat bent om anderen te helpen die in nood zijn, dit te doen. Ik zou dit ontzettend appreciëren. Het is in mijn beleving nog nooit voorgekomen dat in een paar uur tijd zoveel regen is gevallen op dit eiland. Ik hoop dat iedereen zichzelf eerst veilig stelt en daarna de veiligheid van anderen. Bedankt voor uw begrip” aldus gezaghebber Oleana.

WEB meldde stroomuitval in diverse wijken van Bonaire. Voor de veiligheid van de werknemers kon pas later op de dag herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Waarnemend gezaghebber Oleana begon de update van 12 uur over de weerssituatie op het eiland met een waarschuwing aan de inwoners van Bonaire om vooral voorzichtig te rijden. Indien het niet nodig is om de straat op te gaan wordt er gevraagd om thuis te blijven zodat de brandweer en hulpdiensten hun werk kunnen doen. Het Openbaar Lichaam zal vanmiddag om 18.00 uur met een nieuwe update komen.