EZ Air neemt nieuwe grotere toestellen in gebruik

KRALENDIJK- Vliegtuigmaatschappij EZ heeft haar twee Beechcraft toestellen verkocht en in plaats daarvan grotere Saab340 toestellen in gebruik heeft genomen. Die zijn met 34 zitplaatsen beduidend groter dan de Beechcrafts, die ieder 18 stoelen hadden. Op deze wijze is EZ Air erin geslaagd haar capaciteit in aantal stoelen, binnen een relatief korte tijd te verdubbelen.

De organisatie is bijzonder tevreden over de nieuwe Saabtoestellen. “Deze toestellen zijn heel betrouwbaar gebleken, waardoor er minder sprake is uitval door technische uitdagingen,” zegt EZ Air CEO René Winkel. Ook ontvangt de maatschappij enthousiaste reacties van de passagiers. “Men vindt de toestellen prettig ruim en dus comfortabel. Daarnaast hoeven er nu bijna nooit meer koffers achter te blijven. Iets wat niemand prettig vindt”.

Onderhoud

De maatschappij werkt achter de schermen door aan een verdere stroomlijning van de operatie. Op verzoek van de technische dienst zullen in de nabije toekomst beide toestellen op Curaçao overnachten, zodat de technische dienst het onderhoud in de nachtelijke uren uit kan voeren, aan beide toestellen. De maatschappij verwacht daarbij aan efficiëntie te winnen. Voor de passagiers verandert er weinig tot niks. “Het enige verschil is dat het vliegtuig ’s morgens vroeg vanuit Curaçao vertrekt naar Bonaire, om van daar uit het vliegschema voor de dag uit te voeren.

Piloten

Een nadeel van de werkwijze waar nu voor wordt gekozen is wel dat de meeste van de nu nog op Bonaire woonachtige Beechcraft piloten ook vanaf Curaçao moeten worden ingezet en daar ook moeten worden gestationeerd. “Wij verwachten echter dat de voordelen tegen de nadelen op zullen wegen in termen van efficiëntie en betrouwbaarheid”, zegt Winkel.

Ondertussen werkt de maatschappij aan het naar de eilanden halen van een derde Saab-toestel, dat vooral als reserve moet dienen, mocht één van de andere toestellen uitvallen. Hiermee hoopt EZ Air vertragingen en schemawijzigingen zoveel mogelijk te voorkomen.