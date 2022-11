FAA verkort categorie-listing van vier naar twee jaar

WILLEMSTAD – De Federal Aviation Administration FAA heeft haar categorie-listing aangepast. In plaats van vier jaar staat een land met categorie status nu twee jaar in de classificatielijst op de website. Voor Curaçao heeft deze beleidswijziging geen gevolgen. Het eiland heeft al tien jaar de Categorie 2 status.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben in 1992 het International Aviation Safety Assessment (IASA)-programma opgezet om te dienen als het middel waarmee bepaald wordt of het toezicht van een ander land op zijn luchtvaartmaatschappijen die actief zijn of willen worden in de Verenigde Staten of codeshare hebben met een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij in overeenstemming is met veiligheidsnormen die zijn vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, ICAO.

De FAA publiceert een landspecifieke IASA Categorie Rating-lijst op haar website. Deze publicatie dient als kennisgeving aan het Amerikaanse reizende publiek van de naleving, categorie 1 of niet-naleving, categorie 2) van een land met de ICAO-normen.

Het nieuwe beleid van de FAA verlaagt de verwijderingsbenchmark voor inactieve landen, dat wil zeggen landen waarvoor geen exploitanten naar de Verenigde Staten vliegen of een Amerikaanse luchtvaartmaatschappijcode tonen van vier naar twee jaar.

De Amerikanen zijn van mening dat deze wijziging zal helpen voorkomen dat het publiek ‘een vals gevoel van veiligheid krijgt’ over landen van categorie 1 en zal voorkomen dat, zoals zij noemt ‘oneerlijke straffen’ worden opgelegd voor landen waar een categorie 2 waardering voor is afgegeven.