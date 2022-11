Fabio Jakobsen wint klassieker op Coral Estate 

WILLEMSTAD – De mountainbike klassieker van Coral Estate is dit jaar gewonnen door Europees kampioen wielrennen, Fabio Jakobsen. Een groot aantal renners stond gisteren aan de start van deze race over de heuvels van Banda’bou.

Ondanks de hevige regenval van de afgelopen weken was het parcours in goede staat en kon de race volgens planning doorgaan. De start vond plaats op de pier bij restaurant Karakter.

Jakobsen werd in de eerste rondes nog op de hielen gezeten door Curaçaos kampioen Stijn Hendrikx, maar wist uiteindelijk toch met een flinke voorsprong als eerste over de finish te komen in de categorie ‘Elite’. Hendrikx werd tweede, Danny van Ommen finishte als derde.

Ook minister-president Pisas fietste mee. Organisator Ewold de Maar zag hem ‘s ochtends op het resort fietsen en nodigde hem uit om ‘s middags mee te doen met de wedstrijd.

Hij werd luidkeels aangemoedigd door het enthousiaste publiek en finishte als 11e in zijn categorie. Na afloop vertelde Pisas dat hij onderweg Curaçao op zijn mooist gezien had.

Minister-president Pisas laat zich van zijn sportiefste kant zien