Fatale brand in Fuik mogelijk veroorzaakt door kortsluiting in ventilator

WILLEMSTAD – Bij een brand in de nacht van zaterdag op zondag is een 25-jarige man om het leven is gekomen. Dat gebeurde in zijn huis in Fuik, gelegen in Seru Grandi.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een kortsluiting in een ventilator waarschijnlijk de brand heeft veroorzaakt. De jongeman kwam niet om door het vuur, maar overleed door het inhaleren van te veel rook.

De brand vond plaats in een huis waar twee mensen aanwezig waren, een moeder en haar zoon. De zoon wist het huis te verlaten, maar had veel rook geïnhaleerd. Een familielid die ter plaatse was startte met reanimatie, voordat een gearriveerde ambulance de zorg overnam. Helaas was hulp toen al te laat.

Het huis zelf heeft minimale schade opgelopen, maar de betrokken kamer is zwaar beschadigd. De moeder die ook in het huis aanwezig was, is behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.

Het technisch onderzoeksteam TDO, het Team Forensische Opsporing TFO, en een patholoog waren ter plaatse om verder onderzoek te verrichten. Volgens de eerste bevindingen is de aandacht vooral gericht op de ventilator in de kamer, die extreem heet was.