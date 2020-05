Het zonnige eiland Curaçao is gelegen in de Caraïbische Zee, voor de kust van Venezuela. Samen met het onbewoonde eiland Klein Curaçao is het een land binnen de Koninkrijk der Nederlanden. Toch zijn er nogal wat verschillen. Natuurlijk beschikt Curaçao over een totaal ander klimaat en dat heeft gevolgen voor de dieren die je er tegenkomt. Alleen daarom is Curaçao al een bezoek waard.

Relaxte sfeer en een tropisch klimaat

Op dit benedenwindse eiland is de officiële taal nog steeds Nederlands en onze koning is ook koning van Curaçao. Op het eiland heerst een relaxte sfeer en een heerlijk tropisch klimaat. Een ideale plek voor de vakantieganger, zeker als je ook van een schitterende natuur houdt. Niet alleen de prachtige baaien, het kristalheldere water en het savanne-achtige landschap met wat heuvels heeft veel te bieden. Ook in de lucht vindt men een kleurenpracht die men niet snel vergeet.

In de lucht

Rondom en boven het eiland fladderen er wel meer dan 165 verschillende soorten vogels rond. Hiervan broeden er ook 51 soorten op Curaçao zelf. Een deel van de vogels zijn emigranten uit Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Dan zijn er nog de zeevogelsoorten. De kans is groot dat je kleurige vogels zoals de prachtige flamingo’s, de oranje troepiaal, het suikerdiefje of de maïsparkiet treft.

In het water

In het water rondom Curaçao vindt men een echt duik- en snorkelparadijs. Met 358 verschillende soorten rifvissen. In het heldere water kom je echt van alles tegen, van tonijn tot barracuda’s. Zelfs vliegende vissen. Er zijn meer dan 60 duik- en snorkellocaties met meer dan 30 meter zicht. En dat in een watertemperatuur van circa 27 graden Celsius. Op deze locaties kun je van alles spotten, zoals koraalvissen, reuzenmanta’s, dolfijnen, zeeschildpadden of ongevaarlijke verpleegsterhaaien.

Op het land

Op het land leven reptielen en zoogdieren. Zo zijn er wel 20 verschillende soorten reptielen. Zowel slangen als hagedissen en de groene leguaan. Dan zijn er nog acht soorten vleermuizen op het eiland en het Curaçaos konijn, een unieke soort die alleen op Curaçao voorkomt. Ook het Curaçaose witstaarthert kom je er tegen, wat eigenlijk het enige hert is op de Caribische archipel. De vele geiten en katten die op het eiland wonen zijn eigenlijk geïmporteerd, deze verwilderde dieren leveren vaak problemen op voor het eiland. Die geiten eten bijvoorbeeld alles op wat ze tegenkomen.

Kleurige fauna real-life bekijken

Curaçao is dus niet alleen een eiland voor de zonaanbidder, de watersporter en de strandganger. Het eiland is ook een klein paradijsje voor iedereen die graag geniet van de (wilde) dieren op een mooie plek. Natuurlijk is het leuk om al die beelden van de prachtige onderwaterwereld of kleurige vogels op het internet te bekijken, maar op Curaçao kun je alles in real-life zien.

