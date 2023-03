Februari kende bijna kwart minder criminaliteit dan januari op Curaçao

WILLEMSTAD – De Curaçaose politie heeft in februari 153 zogenaamde hoge impact misdaden geregistreerd. Dat is fors minder dan in januari toen er 197 registraties waren, een verschil van bijna 25 procent.

De daling heeft te maken met het lagere aantal huisinbraken, minder gevallen van relationeel geweld en een halvering van het aantal atrako’s.

In januari werd er 42 keer ingebroken in een woning, vorige maand was dat gedaald naar 25.

De politie kreeg in januari nog 56 meldingen van relationeel geweld, in februari daalde dat tot 43. Waarmee het overigens nog steeds een van de meeste vormen van hoge impact criminaliteit is.

Het aantal atrako’s halveerde van 24 in januari tot twaalf in februari.