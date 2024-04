Evenementen Feestelijke lancering Studio Caribe op Curaçao en Aruba Redactie 18-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vorige week vond de officiële lancering van Studio Caribe plaats in Willemstad en Oranjestad. Studio Caribe is een gloednieuwe regeling van het Nederlands Filmfonds, speciaal gericht op filmmakers van de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St.-Eustatius en St.-Maarten.

Met de regeling kunnen lokale scenaristen, regisseurs en producenten tot dinsdag 21 mei een filmplan voor een korte (jeugd)film indienen van minimaal vijf en maximaal dertig minuten bij het Filmfonds. Uit de inzendingen worden twaalf projecten geselecteerd die een bijdrage ontvangen om hun filmplan te ontwikkelen.

Tijdens het traject van Studio Caribe krijgen de makers coaching en training en volgen zij workshops. Zes projecten gaan uiteindelijk door voor de realisering van een korte film.

Langer

Filmmakers van de eilanden kunnen al langer een aanvraag indienen bij het Filmfonds. Maar met Studio Caribe biedt het Fonds specifiek makers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk de ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan de verrijking van films met originele verhalen van en op de eilanden.

Tijdens de lancering werd Studio Caribe door Monique Ruinen en Ilse Ronteltap van het Filmfonds geïntroduceerd aan de gasten, onder wie filmmakers, producenten, journalisten, hoogwaardigheidsbekleders en andere genodigden.

Monique Ruinen van het Nederlands Filmfonds zegt: “De sfeer is ontzettend enthousiast en de opkomst is groot: het is fantastisch dat er nu al zoveel belangstelling is van makers op de eilanden voor Studio Caribe”, aldus Ruinen.

“Tijdens de lancering hebben niet alleen wij velen van hen al gesproken; ze raakten vooral ook in gesprek met elkaar, waardoor de regeling nu al een positieve impuls geeft aan het versterken van het filmlandschap op de eilanden. We kijken in enorm uit naar de aanvragen die we straks ontvangen!”

Eloise van Wickeren, Film Commissioner Curaçao, voegt daaraan toe: “Studio Caribe gaat een groot verschil maken in het filmlandschap op de eilanden. Er is veel jong talent dat middels dit traject kan werken aan een korte film en zich met coaching kan ontwikkelen tot een groep volwaardige filmmakers, die in de toekomst hopelijk ook de stap zullen maken naar speelfilm.”