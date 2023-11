Feestelijke opening van de Orgelweek 2023 in Willemstad

WILLEMSTAD – De opening van de Orgelweek 2023 vond gisteren plaats op het Brionplein in Otrobanda. Deze feestelijke gebeurtenis begon met een parade van zes volwassen dansgroepen en een kinderdansgroep. De draaiorgels werden in een karavaan van wagens door de stad vervoerd. De route startte bij Renaissance Wind Creek en ging via het viaduct richting het Brionplein.

Tijdens het programma werden verhalen verteld over hoe vroeger op draaiorgelmuziek werd gedanst. Ridia Luciano gaf uitleg over de traditionele kleding die men droeg tijdens het dansen op draaiorgelmuziek.

Er waren optredens van verschillende dansgroepen, waaronder Grupo Harmonia i Goso, Dúndula, Solo, Gordon & Friends, Baranka en Luna Rondoná ku Amor. Deze groepen dansten traditionele dansen en tumba, om de jongere generatie kennis te laten maken met de draaiorgeldans.

Ook was er een optreden van de jeugddansgroep ‘Pilarnan di Futuro’, die danste op de draaiorgelmuziek ‘Mi Futuro’ van Francis Luciano. Zij brachten een wals en een mazurka ten gehore.

Daarnaast werd erkenning gegeven aan Elvio (Buchi) Grotestam, die bekend staat als de draaiorgelspeler met de meeste jaren ervaring. Vervolgens verklaarde minister van Cultuur Sithree van Heydoorn de Orgelweek officieel voor geopend.

De draaiorgels die die avond op het Brionplein werden gepresenteerd, waren ‘Mi Futuro’, ‘Cicilia’, ‘El Vencedor’, ‘Mi Reina’, ‘La Primavera’ en ‘Reskate’.