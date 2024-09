Cultuur en muziek Felix de Rooy krijgt eindelijk erkenning op het Nederlands Film Festival Redactie 21-09-2024 - 3 minuten leestijd

UTRECHT – De documentaire Nomade in Niemandsland, geregisseerd door Hester Jonkhout, beleeft vandaag zijn Nederlandse première op het Nederlands Film Festival (NFF). De film, een intiem en aangrijpend portret van de Caribische kunstenaar Felix de Rooy, belicht de zoektocht van De Rooy naar een nieuwe werkelijkheid na een herseninfarct. Het is een diepgaand en bitterzoet verhaal over zijn leven, werk en baanbrekende betekenis als queer kunstenaar van kleur.

Felix de Rooy staat bekend als de eerste kunstenaar in het Nederlandse Koninkrijk die openlijk en zonder terughoudendheid vertelt wat het betekent om zowel queer als Caribisch te zijn. In zijn kunstwerk schuwt hij gevoelige onderwerpen niet. Toch heeft hij ondanks de artistieke waarde van zijn werk en de relevantie van zijn thema’s lange tijd niet de erkenning gekregen die hij verdient binnen de voornamelijk witte kunstwereld.

De documentaire confronteert de kijker met de kwetsbaarheid en onvoorspelbaarheid van het leven, met als scharnierpunt het moment dat De Rooy getroffen wordt door een herseninfarct. Maar juist op dat moment gebeurt er iets opmerkelijks: de film laat zien hoe het veranderende maatschappelijke bewustzijn ertoe leidt dat jonge makers van kleur terugkijken en erkennen op wiens schouders ze staan. Deze nieuwe generatie ziet in dat De Rooy een pionier is geweest op het gebied van queer en Caribische kunst.

Naast de vertoning op het Nederlands Film Festival, wordt Nomade in Niemandsland ook vertoond tijdens Queer Day, een speciale dag op het NFF die in het teken staat van queerverhalen en -makers. Inclusie, diversiteit en representatie binnen de film- en televisiewereld vormen de rode draad tijdens dit programma. De film krijgt op 7 oktober een vervolg in De Balie in Amsterdam.

De erkenning voor De Rooy lijkt eindelijk een feit, met onder meer een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam die zijn carrière en artistieke nalatenschap viert. De Rooy krijgt eindelijk de waardering die hem toekomt.

Nomade in Niemandsland (met voorfilm Skin Beneath Sand en Q&A)

Dinsdag 24 september, 21:00 – 22:18, Slachtstraat Filmtheater 1, NFF

