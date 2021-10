Ferry tussen drie bovenwindse eilanden vanaf 1 november

PHILIPSBURG – Er komt een ferry varen tussen de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De boot, een catamaran heeft plaats voor 150 passagiers. Er is een benedendek, een open bovendek en een business class gedeelte. Het benedendek en het bovendek zijn beide volledig voorzien van airconditioning en uitgerust met twee toiletten en een bar.

De trip van Saba naar Sint-Eustatius duurt 45 minuten en naar Sint-Maarten ben je 75 minuten onderweg. Vertrek je van Sint-Eustatius dan ben je 85 minuten later op Sint-Maarten. De bedoeling is dat er vanaf Saba later ook naar St. Kitts kan worden gevaren. De ferrydienst begint als alles goed gaat op 1 november.

