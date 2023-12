Festival di Tumba 2024 op Curaçao belooft grootse innovaties 

WILLEMSTAD – De 52e editie van het Curaçaose Tumbafestival kent dit jaar een groot aantal innovaties. Belangrijke veranderingen omvatten de implementatie van een nieuw QR-codesysteem voor ticketcontrole, een herinrichting van de foodcourt, en een speciale app die fans de kans geeft om te stemmen tijdens de finaleavond. Dat meldt de organisatie, geleid door de Associatie van Muzikanten en Artiesten van Curaçao (AMAK).

Een andere opvallende innovatie is de introductie van een eigen streamingplatform, ‘Nos Tumba’, om de stijgende organisatiekosten, die met 40% zijn toegenomen, te dekken. Dit platform zal ook pay-per-view (PPV) opties bevatten.

Thema

Het thema van dit jaar, ‘Nos Playanan’ (Onze Stranden), zal prominent aanwezig zijn in het ontwerp en de decoratie van het festival. Dit thema, zo zegt de organisatie, is een bewuste keuze om de unieke culturele en natuurlijke schoonheid van Curaçao verder te promoten, vooral in een tijdperk waarin sociale media en streaming een grotere rol spelen.

De betrokkenheid van de gemeenschap is ook een belangrijk aandachtspunt. AMAK nodigt alle bandmanagers, arrangeurs, componisten en zangers uit om hun voorbereidingen te optimaliseren voor een succesvolle presentatie tijdens het festival. Bovendien wordt de jongere generatie speciaal aangemoedigd om deel te nemen en wordt hun betrokkenheid als cruciaal voor de toekomst van het festival beschouwd.

Het grootste en langstlopende muziekfestival op Curaçao vindt plaats van 22 tot 26 januari. De inschrijvingen voor deelnemers starten op 14 januari.