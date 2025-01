Cultuur en muziek Festival di Tumba opgedragen aan Elia Isenia Maarten Schakel 08-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het 53ste Festival di Tumba wordt opgedragen aan drievoudig winnares Elia Isenia. Dat is gisteren bij de persconferentie van organisator AMAK bekend gemaakt.

‘Doña’ Elia Isenia, ook wel ‘Mama Elia’ genoemd was in 1991 de eerste vrouw die het Tumbafestival won en droeg de winnaarskroon en -mantel in totaal drie keer, waarvan de laatste keer in 2010. Isenia geldt met haar krachtige persoonlijkheid, ‘stage presence’ en kennis en ervaring als één van de vaandeldragers van het Curaçaos cultureel erfgoed.

Het Festival di Tumba, het grootste muziekfestival van Curaçao, vindt dit jaar plaats van 3 tot 7 februari, zoals altijd in het Curaçao Festival Center in Brievengat. Met voorrondes op maandag, dinsdag en woensdag en de finale op vrijdag. De winnaar van het Tumbafestival wordt doorgaans het meest gedraaid en gespeeld in de carnavalsperiode.

Het festival wordt gevolgd door tienduizenden, zo niet honderdduizend liefhebbers, in het Festival Center of via radio, televisie en internet, op onze eilanden, maar ook door de Curaçaose gemeenschap in Nederland. Organisator van het festival is AMAK, de associatie voor muzikanten en artiesten op Curaçao.