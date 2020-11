Fietser Caracasbaaiweg alsnog overleden

63 Gedeeld

Sorsaka Bikers fietsten met Manrique mee toen het ongeluk gebeurde | Foto’s Èxtra

WILLEMSTAD – De fietser die dinsdag zwaar gewond raakte bij een ongeval op de Caracasbaaiweg is vandaag overleden.

Het gaat om de 62-jarige Manrique Lodewijks van The Sorsaka Bikers. Het slachtoffer werd aangereden door een auto die afsloeg en geen voorrang verleende.

Manrique werd na het ongeluk gereanimeerd en, eenmaal stabiel, met spoed naar het CMC gebracht, waar hij twee dagen later de strijd moest opgeven.

Op de Caracasbaaiweg vinden jaarlijks meer dan 400 ongelukken plaats. In 2019 moest de ambulance daar 132 keer uitrukken om assistentie te verlenen.

Manrique Lodewijks is het tiende dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar. Jaarlijks overlijden zo rond de 20 mensen het leven in het verkeer.