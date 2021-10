Fietser wordt geraakt door spiegel van Kliko Limpi

4 Gedeeld

WILLMESTAD – Een fietser is gisteravond aangereden toen een truck van Kliko Limpi hem wilde inhalen. Dat gebeurde op de Weg naar Welgelegen. De fietser werd geraakt door de spiegel van de truck, zo meldt de Èxtra.

Onduidelijk is of de fietser teveel ruimte nam of de truck te kort afstand hield bij het inhalen. Politie en ambulance waren snel ter plaatse, de man hoefde niet naar het ziekenhuis, maar werd geadviseerd wel even bij zijn huisarts langs te gaan.

