Venezuela ‘Film Invasie kan realistisch zijn, maar ik slaap er niet minder om’ Dick Drayer 20-04-2024 - 2 minuten leestijd

Regisseur Bobby Boermans spreekt het publiek toe na de première

WILLEMSTAD – De première van de film ‘Invasie’ in de Movies te Otrobanda trok veel aandacht. De meningen van het publiek na afloop over de realistische weergave van een mogelijke invasie waren gemengd. Een toeschouwer merkte op: “Realistisch? Of het zal gebeuren, dat weet ik natuurlijk niet, maar het is wel realistisch, gezien wat er allemaal in de wereld gebeurt.”

Deze sentimenten werden weerspiegeld door een andere bioscoopganger die de parodie en symboliek van het verhaal waardeerde, suggererend dat het verhaal een duidelijke knipoog is naar de politieke spanningen met Venezuela.

Dick Drayer polst de mening van het publiek na afloop van de première van Invasie

Hoewel het scenario voor sommigen als een ver-van-mijn-bed-show voelde, erkenden anderen de onderliggende zorgen. “Venezuela heeft altijd wel gezegd dat de eilanden bij Venezuela horen, dus het is een dreiging,” verklaarde een kijker, die de defensieprestaties in de film geruststellend vond.

De film speelt in op de geopolitieke realiteit van de regio en mengt deze met fictieve elementen, wat leidt tot een verhaal dat zowel als entertainend als provocerend wordt ervaren. “Het zet je wel een beetje aan het denken, maar ja, het blijft fictie,” zei een andere bezoeker, die de mogelijke realiteit van een dergelijk scenario erkende maar de nachtrust niet liet verstoren door de spanning van de film.

De film heeft duidelijk gemaakt dat, hoewel het scenario als een reële mogelijkheid wordt gezien, velen vertrouwen in de bescherming die het eiland biedt. “Ik slaap heerlijk vanavond, zeker na deze onwijs gave film,” concludeerde een tevreden bioscoopbezoeker.

Invasie slaagt erin om het publiek te vermaken en tegelijkertijd een dialoog te openen over de veiligheid en soevereiniteit van Curaçao, waarmee het aantoont dat film niet alleen een bron van ontspanning is, maar ook een medium voor maatschappelijke reflectie.