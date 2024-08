Advertorial Filomena Zorghotel en vakantieverblijven opent de 2de kwartaal van 2025 haar deuren op Curaçao Sander Engelbertink 01-08-2024 - 10 minuten leestijd

Binnenkort zal Curaçao kennis maken een uniek concept: Filomena Zorghotel. Dit gloednieuwe zorghotel biedt niet alleen aangepaste vakantieverblijven voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Naast een comfortabel verblijf met alle hulpmiddelen om uw vakantie onvergetelijk te maken, bieden we ook de nodige verpleging, verzorging en begeleiding die men zo hard nodig is tijdens hun vakantie. Ziek zijn hoeft niet te betekenen dat men niet op reis kan en zorgeloos een verre reis kan maken. Geen enkele zorgvraag is voor ons onmogelijk, u vraagt en wij draaien. Of u nu op zoek bent naar een ontspannen vakantie met aangepaste verblijf of kortdurige zorg, Filomena Zorghotel heeft alles in huis om aan uw behoeften te voldoen. Onze comfortabele appartementen zijn voorzien van alle gemakken, terwijl het ervaren team van zorgprofessionals 24/7 voor u klaarstaat.

Een zorgeloze vakantie midden in een prachtige natuurlijke omgeving

Filomena zorghotel en vakantie verblijven zal haar deuren openen in de 2de kwartaal van 2025. Dit project wordt gerealiseerd op het mooie verkavelingsplan van Hofi St.-Joris. Voor ouderen en lichamelijk beperkten die graag op vakantie willen, maar extra zorg nodig hebben, is Filomena Zorghotel de perfecte oplossing. U kunt zich volledig concentreren op het genieten van de prachtige omgeving en ontspannen, terwijl het team van Filomena voor alle praktische zaken zorgt. Filomena Zorghotel is er om jong en oud te helpen aan een onvergetelijke ontspannen vakantie.

Zorg op maat

Onze CEO is een ervaren wijkverpleegkundige met als aandachtsgebied kwaliteit van zorg. Om deze redenen kan Filomena Zorghotel inspelen op elk borgaanvraag waar onze cliënten behoefte aan hebben. Zorg op maat is bij ons van uitermate belang, want wij weten dat iedere cliënt uniek is. In overleg met u wordt zorgvuldig een zorgplan op maat opgesteld, zodat u alle zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Persoonlijk en betrokken dat is waar Filomena Zorghotel voor staat.

Uniek op Curaçao

Met de komst van Filomena Zorghotel is er op Curaçao voor het eerst een zorghotel dat zowel gelijkvloerse vakantieverblijven als verpleging, verzorging en begeleiding biedt. Dit unieke concept maakt het mogelijk om te genieten van alles wat Curaçao te bieden heeft, terwijl u de zekerheid hebt dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Met de kennis en ervaring uit Nederland kunnen we hoogwaardige service en kwaliteit van zorg garanderen aan onze gasten en cliënten. Bekijk hier de appartementen.

Ontzorging van mantelzorgers door Filomena Zorghotel

Zorgen even loslaten en onbezorgd genieten van een welverdiende vakantie? Dat kan nu met de unieke ontzorgings-service van Filomena Zorghotel. Veel mantelzorgers zetten zich dag en nacht met hart en ziel in voor hun naaste. Maar ook zij hebben af en toe tijd voor zichzelf nodig om op te laden. Filomena Zorghotel begrijpt dat en biedt daarom een speciale service aan: onbezorgde vakantie voor mantelzorgers. Het bijzondere van Filomena Zorghotel is dat u samen met uw familielid bij ons kunt verblijven. Dit betekent dat u als mantelzorger met uw familielid op vakantie kunt en samen kunnen genieten van uw vakantie, wij nemen de zorg en begeleiding van u over. Tijdens uw vakantie nemen onze ervaren zorgprofessionals de volledige zorg voor uw naaste over. U kunt er dus van op aan dat uw dierbare in goede handen is, terwijl u geniet van welverdiende rust.

Timesharing

Voor de gasten die langdurig ziek zijn, maar verliefd op Curaçao zijn, hebben we een geweldig aanbod, een Timesharing op Curaçao. Bezoek onze website voor alle informatie omtrent de mogelijkheid voor uw eigen stekkie op Curaçao!

Sociaal maatschappelijke investeren bij Filomena Zorghotel

Bij Filomena Zorghotel geloven we in het creëren van een warme, gastvrije omgeving waar iedereen zich welkom voelt. We willen een plek creëren waar mensen samen kunnen komen, ontspannen en genieten van de prachtige omgeving van ons Zorghotel. Door te investeren in Filomena Zorghotel, draagt u bij aan de realisatie van een uniek project met een positieve impact op de maatschappij. U investeert niet alleen in een prachtig zorghotel, maar u creëert ook werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden voor de lokale bevolking.

Naast het bijdragen aan een goed doel, profiteert u ook van een aantrekkelijk rendement op uw investering. U ontvangt een vaste rente van 3,75% tot 4,75% per jaar, afhankelijk van uw investering. Wenst u meer te weten over de mogelijkheden? Stuur dan een mail naar timesharing@filomenazorghotel.com of bezoek onze website.

Winactie

Momenteel hebben we op onze Instagram een winactie. Volg ons, like en deel onze post en wie weet bent u de gelukkige winnaar.

Meer informatie vindt u op onze website en socials!

“ Filomena Zorghotel: waar zorg en vakantie samenkomen.

