Finalisten Tumbafestival bekend; publiek gaat voor Amos en Adjatay

WILLEMSTAD – Na de derde voorronde-avond zijn de dertig finalisten van het Festival di Tumba bekendgemaakt. Vrijwel alle gevestigde namen zitten ertussen en maken kans om dé carnavalshit van 2025 te scoren. Online wordt volop gespeculeerd over de kanshebbers, maar zoals altijd is de finale op vrijdag ‘a whole new ballgame’.

In totaal doen dit jaar 48 deelnemers mee – van de 51 inschrijvingen vielen er nog drie af. Daarvan wisten er dus 18 niet de finale te halen, waaronder politici Carlson Manuel en Gwendell Mercelina.

Facebook-pagina Ki Ta Bai Tin hield een poll onder haar volgers over wie er in de top 5 moeten eindigen. Meest genoemd daarbij zijn meervoudig winnaar Amos Balentien en de winnaar van vorig jaar Charel ‘Adjatay’ Denisia. Ook drievoudig winnaar en veteraan Farley Lourens wordt door veel mensen genoemd net als Jefdany ‘J’Dey.M’ Manuela. De jonge energieke zangeres geldt ineens als een kansrijke uitdager. Vorig jaar eindigde ze voor het eerst in de top 10 van het Festival di Tumba. Door haar opvallende gele outfit is ze door het publiek inmiddels omgedoopt tot ‘E mucha na hel’, oftewel het meisje in het geel.

Deze vrijdag is in het Curaçao Festival Center de finale. Ondanks de strakke regie van stagemanager Gina van der laar zal het waarschijnlijk zeer laat (of vroeg, zo je wilt) worden voordat de winnaar van het festival door de jury bekend is gemaakt. Tot die tijd zal er flink gediscussieerd en gespeculeerd worden door de fans. Eén vuistregel kennen we allemaal: vrijdag, op de dag van de finale, kunnen alle kaarten weer opnieuw geschud en is het ‘a whole new ballgame’.

