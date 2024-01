Financieel systeem Caribische eilanden onder druk, gevangenissen overbelast’

WILLEMSTAD – Op de Nederlands-Caribische eilanden staan de rechtshandhaving en het financiële systeem onder druk door personeels- en middelentekorten, zo waarschuwen de afzwaaiende procureur-generaals van het openbaar ministerie op Aruba en Curaçao Ton Maan en Bote ter Steege.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de overbelaste gevangenissen en de kwetsbaarheid van het financiële systeem op beide eilanden.

“Financieel rechercheren staat in de kinderschoenen op Curaçao en Aruba, wat ernstige risico’s met zich meebrengt voor het financiële systeem van het land,” stelt Ter Steege. Hij wijst op de gevolgen van een mogelijk falend banksysteem op de eilanden, veroorzaakt door de afhankelijkheid van Amerikaanse banken. “Als de Amerikanen hun steun intrekken, valt het hele bancaire betaalsysteem in de regio om,” voegt hij eraan toe.

Maan, de vertrekkende procureur-generaal van Curaçao, benadrukt de inspanningen van banken om te voldoen aan regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. “Het niet naleven van deze regels kan desastreuze gevolgen hebben, gezien de eilanden sterk afhankelijk zijn van Amerikaanse correspondentbanken,” legt Maan uit.

Gevangenissen

Een ander ernstig probleem is de overbelasting van de gevangenissen. “Er is simpelweg geen ruimte om alle veroordeelden op te sluiten”, zegt Maan. Dit leidt tot situaties waarin mensen met een resterende straf van een half tot een jaar soms al in vrijheid worden gesteld om ruimte te maken voor ernstigere misdrijven.

Ter Steege uit zijn bezorgdheid over de niet-uitgevoerde gevangenisstraffen in de afgelopen twintig jaar. “Het ging om veroordelingen voor huiselijk geweld, lichte zedendelicten, diefstallen, inbraken, financiële delicten. Door minder mensen in voorlopige hechtenis te nemen, proberen we cellen vrij te spelen en op de luchthaven mensen met een uitvoerbaar vonnis op te pakken.”